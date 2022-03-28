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Какие мосты разведут в Петербурге на текущей неделе

СПб ГБУ «Мостотрест» публикует график разводки мостов в Петербурге на ближайшую неделю — с 28 марта по 3 апреля. Грядущей ночью разведут три переправы: Большеохтинский, Троицкий и Благовещенский.

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В ночь с 28 на 29 марта состоятся технологические разводки следующих мостов:

  • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00.

В ночь с 29 на 30 марта разведут:

  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00.

В ночь с 30 на 31 марта:

  • Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
  • Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.

В ночь с 31 марта на 1 апреля:

  • Александра Невского мост — с 2:20 до 5:10,
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
  • Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.

В ночь с 1 на 2 апреля:

  • Александра Невского мост — с 2:20 до 5:10,
  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50.

В учреждении отмечают, что развести и навести мосты могут не обязательно точно в указанное время, но это будет сделано в эти промежутки. Технологические разводки нужны для профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов.

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