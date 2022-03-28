Какие мосты разведут в Петербурге на текущей неделе

В ночь с 28 на 29 марта состоятся технологические разводки следующих мостов:
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00.
В ночь с 29 на 30 марта разведут:
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00.
В ночь с 30 на 31 марта:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
- Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.
В ночь с 31 марта на 1 апреля:
- Александра Невского мост — с 2:20 до 5:10,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
- Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.
В ночь с 1 на 2 апреля:
- Александра Невского мост — с 2:20 до 5:10,
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50.
В учреждении отмечают, что развести и навести мосты могут не обязательно точно в указанное время, но это будет сделано в эти промежутки. Технологические разводки нужны для профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов.