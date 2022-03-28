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В Петербурге выявили меньше тысячи случаев ковида за сутки

В России продолжается постепенное снижение количества новых заболевших COVID-19. За последние сутки выявлен 21 101 случай, говорится в данных оперштаба от 28 марта.

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Госпитализировано 1 762 человека, что на 20 % меньше по сравнению с 27 марта. Выздоровели за день 35 746 пациентов, скончались 335. Всего с начала пандемии в стране обнаружено 17 783 843 случая COVID-19.

В Петербурге — 998 новых инфицированных (накануне было 1 105), город продолжает лидировать по заболеваемости. Вылечились 262 человека, летальную статистику пополнили 19 пациентов.

Воронежская область на втором месте по приросту заболевших (951 случай), а на третьем — Свердловская (948). В Ленобласти за сутки заболели 226 человек, умер один, выздоровели 18.

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Комментарии (2)

sench99
Отменяйте тряпки уже в Питере.
allyouneedislove
так фиолетово

лучше напишите про посевную - сколько полей собираются вспахать, какие культуры будут сажать, какой урожай планируют собрать

свой холодильник важнее ваших спецопераций
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