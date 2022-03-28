В Петербурге выявили меньше тысячи случаев ковида за сутки

Госпитализировано 1 762 человека, что на 20 % меньше по сравнению с 27 марта. Выздоровели за день 35 746 пациентов, скончались 335. Всего с начала пандемии в стране обнаружено 17 783 843 случая COVID-19.

В Петербурге — 998 новых инфицированных (накануне было 1 105 ), город продолжает лидировать по заболеваемости. Вылечились 262 человека, летальную статистику пополнили 19 пациентов.

Воронежская область на втором месте по приросту заболевших (951 случай), а на третьем — Свердловская (948). В Ленобласти за сутки заболели 226 человек, умер один, выздоровели 18.