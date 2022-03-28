Рубль на Мосбирже укрепляется к доллару и евро

Рубль на валютных торгах на Московской бирже 28 марта укрепляется к доллару и евро.
По данным на 10:28 мск, курс доллара снижался на
На открытии торгов Московской биржи в 10:00 мск курс доллара составил 96 рублей. Курс евро снизился на
Рубль на валютных торгах на Московской бирже 28 марта укрепляется к доллару и евро.
По данным на 10:28 мск, курс доллара снижался на
На открытии торгов Московской биржи в 10:00 мск курс доллара составил 96 рублей. Курс евро снизился на
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17 марта 2022, 17:24Центробанк существенно снизил официальные курсы евро и доллара
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