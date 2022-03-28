Рубль на Мосбирже укрепляется к доллару и евро

Рубль на валютных торгах на Московской бирже 28 марта укрепляется к доллару и евро.

По данным на 10:28 мск, курс доллара снижался на 2,19 % , до 93,9 рубля. Курс евро уменьшался на 2,4 % , до 102,5 рубля.