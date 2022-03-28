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Рубль на Мосбирже укрепляется к доллару и евро

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Рубль на валютных торгах на Московской бирже 28 марта укрепляется к доллару и евро.

По данным на 10:28 мск, курс доллара снижался на 2,19 %, до 93,9 рубля. Курс евро уменьшался на 2,4 %, до 102,5 рубля.

На открытии торгов Московской биржи в 10:00 мск курс доллара составил 96 рублей. Курс евро снизился на 3,81 % и составил 101 рубль.

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Комментарии (6)

X-кот
типа дервенеет на глазах?
Devis
И только у Фонтанки, в углу, рубль не укрепляется никак.
Leo.S
Это курс не имеет ничего общего с реальностью, можно и 60 копеек нарисовать.
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