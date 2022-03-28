«Нашел у метро». Прогулки с пистолетом по Петербургу привели мужчину туда, где он ему не понадобится

В Петербурге суд вынес приговор в отношении 50-летнего Эльгиза Джабисоя, его признали виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба прокуратуры города.



Установлено, что фигурант незаконно приобрел и хранил самозарядный пистолет и 9 мм патроны к нему. Он носил оружие с собой, пока не был пойман полицией в кафе на проспекте Шаумяна.



Джабисой оправдывался, что пистолет нашел на улице у метро «Ладожская» и решил оставить его у себя «для личной безопасности».

