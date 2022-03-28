Минобороны России: За сутки сбито 19 украинских беспилотников и пять самолетов

За сутки были уничтожены 19 украинских беспилотников. В районе Краматорска сбит истребитель Су-27. Также российская авиация и ПВО сбили над Черниговской областью четыре самолета Су-24 ВВС Украины.

Группировка ВС России в ходе спецоперации вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады Украины и вышла к южным окраинам села Новоселовки. Подразделения ЛНР продвинулись на 5 километров, сообщил 28 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области в воздухе сбиты пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч».



По данным Минобороны, 27 марта авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины. В том числе два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, три склада боеприпасов и 23 района сосредоточения боевой техники.

