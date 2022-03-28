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Минобороны России: За сутки сбито 19 украинских беспилотников и пять самолетов

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Группировка ВС России в ходе спецоперации вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады Украины и вышла к южным окраинам села Новоселовки. Подразделения ЛНР продвинулись на 5 километров, сообщил 28 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

За сутки были уничтожены 19 украинских беспилотников. В районе Краматорска сбит истребитель Су-27. Также российская авиация и ПВО сбили над Черниговской областью четыре самолета Су-24 ВВС Украины.

В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области в воздухе сбиты пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч».

По данным Минобороны, 27 марта авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины. В том числе два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, три склада боеприпасов и 23 района сосредоточения боевой техники.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1 713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1 557 единиц специальной военной автомобильной техники», — отчитались в ведомстве.

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