ГУП «ТЭК» начинает проверять петербургские трубы на прочность с 29 марта

Как сообщает предприятие 28 марта, трубы будут проверять на максимальную расчетную температуру. Начнут с Невского района и сетей от 1-й Невской котельной. Кроме того, под тестирование попадут трубопроводы в Выборгском, Калининском, Приморском, Кировском, Красносельском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском, Пушкинском и Колпинском районах.

Всего за месяц в Петербурге и Ленобласти «ТЭК» проведет 52 проверки сетей, узнать о них можно на сайте предприятия в разделе «Оперативная информация».

Как уточняют энергетики, это первый этап подготовки к отопительному сезону. Испытания проходят ежегодно, каждый участок должен проверяться раз в 5 лет.



Температура теплоносителя во время испытаний может достигать 110°С, ГУП «ТЭК» просит не приближаться к местам парения, не заходить за ограждения и предупреждающие знаки, не пытаться проехать или пройти по затопленным улицам и тротуарам, не подходить к автомобилю, если он в зоне разлива. При обнаружении признаков повреждения коммуникаций — сообщать по телефонам 112 или 004, а также на горячую линию ГУП «ТЭК СПб» 601-93-93.



Специально для потребителей «ТЭК» сообщает: на время испытаний батареи могут стать горячее, но дополнительная теплоэнергия, поступающая в дома во время проверки, не включается в счета за коммунальные услуги.

