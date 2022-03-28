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Загулявший на Лиговском иностранец устроил драку в скорой. Своего он добился

Уголовное дело возбуждено после попытки доставить в больницу строптивого иностранца из центра Петербурга. Его пожелания учли и вместо медцентра определили в камеру.

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Помощи полиции бригада скорой запросила накануне незадолго до двух часов дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 марта. Карета встала на Лиговском проспекте, у лофт-проекта «Этажи», продолжить путь было затруднительно — внутри буянил пациент.

33-летний гражданин Узбекистана, успевший отметить воскресенье, бросался на врача с кулаками. Укротить его гнев медикам не удалось.

Иностранца задержали и вместо больницы увезли в отдел полиции. Известно, что он приехал в Россию на заработки прошлым летом. Официально не трудоустроен, живёт в хостеле рядом с Московским вокзалом.

В камере мужчина трезвеет с протоколом о мелком хулиганстве, но одной административкой беспокойная поездка в скорой не обойдётся. Возбуждено уголовное дело о побоях — у 33-летнего врача сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, также пострадало правое ухо.

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Комментарии (5)

265056402
Когда доктору нужен доктор, а поциент нестабилен
dedmoroz_5e4d8827384c2
почему это иностранец, когда это свой, просто из другого села/аула/кишлака
BARSUKA
ну что же. на заработки его можно на лесоповал в Сибирь отправить
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