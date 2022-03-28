Иконописец-старообрядец из США получил вид на жительство в Красноярске

Гражданин США, иконописец Андрей Басаргин получил вид на жительство в России. Оформить документы ему помогли в управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Красноярскому краю, сообщает 28 марта пресс-служба ведомства.

«Как оказалось, мужчина происходит из семьи старообрядцев, проживающих в разных частях света, в том числе Бразилии, Китае и США. Сам Андрей Басаргин занимается иконописью и ловом рыбы», — рассказали там.



В ГУ МВД уточнили, что Басаргин «с большой радостью и воодушевлением» воспринял получение вида на жительство и заявил, что в России «чувствует себя в безопасности, а русские люди отличаются большой духовностью и теплотой».

