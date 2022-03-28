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Иконописец-старообрядец из США получил вид на жительство в Красноярске

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Гражданин США, иконописец Андрей Басаргин получил вид на жительство в России. Оформить документы ему помогли в управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Красноярскому краю, сообщает 28 марта пресс-служба ведомства.

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«Как оказалось, мужчина происходит из семьи старообрядцев, проживающих в разных частях света, в том числе Бразилии, Китае и США. Сам Андрей Басаргин занимается иконописью и ловом рыбы», — рассказали там.

В ГУ МВД уточнили, что Басаргин «с большой радостью и воодушевлением» воспринял получение вида на жительство и заявил, что в России «чувствует себя в безопасности, а русские люди отличаются большой духовностью и теплотой».

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Комментарии (3)

alexadmin
Кто не читал - рекомендую "Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева" Зайцева. Ну а этому сейчас все наглядно покажут и про духовность и про безопасность.
Russian Lives Matter
Действительно фантастическая новость. Очень редкий случай - иммиграция в Россию из США, обычно наоборот бегут. Конечно, в России лучше, но это секрет.
Mimic
Старообрядец? "чувствует себя в безопасности"?
Он с Марса, что ли?
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