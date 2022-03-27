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Главы МИД России и Турции обсудили по телефону ситуацию на Украине

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Главы министерств иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили актуальные вопросы, касающиеся ситуации на Украине. Об этом поздно вечером в воскресенье, 27 марта, со ссылкой на представителя МИД Турции сообщает ТАСС.

Детали разговора руководителей дипломатических ведомств двух стран в сообщении не уточняются.

Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган также в ходе телефонного разговора договорились, что следующая встреча переговорных делегаций России и Украины состоится в Стамбуле.

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Комментарии (1)

xepnuminu
карабах наш, сказал эрдоган. лавров ответил да.
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