Главы МИД России и Турции обсудили по телефону ситуацию на Украине

Главы министерств иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили актуальные вопросы, касающиеся ситуации на Украине. Об этом поздно вечером в воскресенье, 27 марта, со ссылкой на представителя МИД Турции сообщает ТАСС.



Детали разговора руководителей дипломатических ведомств двух стран в сообщении не уточняются.



Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган также в ходе телефонного разговора договорились, что следующая встреча переговорных делегаций России и Украины состоится в Стамбуле.