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Задержана троица справивших нужду на Вечный огонь в Ставропольском крае

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В городе Невинномысске (Ставропольский край) задержаны трое хулиганов, осквернивших Вечный огонь. Молодые люди доставлены в полицию, сообщает вечером 27 марта Telegram-канал региональной прокуратуры.

Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме.

Как уточнили в прокуратуре Ставропольского края, в настоящий момент с правонарушителями проводятся следственные действия. Ход расследования уголовного дела остается под контролем аппарата надзорного ведомства.

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Комментарии (6)

nikonian
И снова работает ставка на черное!
allyouneedislove
как обычно - национальности, которые нельзя называть...
сами их понавозили, сами теперь это всё и расхлёбывайте...
265027801
Маленькие бородатые дети Ставрополья. Чего тут назвать еще
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