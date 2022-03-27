Задержана троица справивших нужду на Вечный огонь в Ставропольском крае

В городе Невинномысске (Ставропольский край) задержаны трое хулиганов, осквернивших Вечный огонь. Молодые люди доставлены в полицию, сообщает вечером 27 марта Telegram-канал региональной прокуратуры.
Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме.
Как уточнили в прокуратуре Ставропольского края, в настоящий момент с правонарушителями проводятся следственные действия. Ход расследования уголовного дела остается под контролем аппарата надзорного ведомства.