Ученые выяснили, что частый дневной сон может быть первым признаком болезни Альцгеймера

Если человек начинает много спать днем, это может быть ранним признаком болезни Альцгеймера. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых.
В течение нескольких лет исследователи наблюдали за состоянием более тысячи человек, средний возраст которых составлял 81 год. Они носили специальное устройство, похожее на часы, которое фиксировало, насколько они подвижны. Любое длительное бездействие в период с 9 вечера до 7 утра засчитывалось как сон.
В начале исследования у 76% участников не было когнитивных нарушений, у 20% были, но легкие, а 4% уже имели болезнь Альцгеймера. Согласно публикации в журнале Alzheimer’s and dementia, у первой группы ежедневный дневной сон увеличился в среднем на 11 минут, у второй — на 24 минуты, а у третьей — на 68.
У тех, кто спал больше часа в день, риск развития болезни Альцгеймера был на 40% выше, чем у тех, кто спал меньше этого времени. Кроме того, у участников, которые спали хотя бы раз в день, риск развития этого недуга был также на 40% выше, чем у тех, кто спал днем не так часто.
По словам доктора Юэ Ленг, доцента кафедры психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, пока не обнаружена очевидная связь между дневным сном и болезнью Альцгеймера. Тем не менее, невозможно полностью исключить возможность того, что дневной сон вызывает когнитивные проблемы. Ученые полагают, что повышенная сонливость в течение дня может свидетельствовать об изменениях в мозгу, предвещающих деменцию.