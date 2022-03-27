Ученые выяснили, что частый дневной сон может быть первым признаком болезни Альцгеймера

Если человек начинает много спать днем, это может быть ранним признаком болезни Альцгеймера. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых.



В течение нескольких лет исследователи наблюдали за состоянием более тысячи человек, средний возраст которых составлял 81 год. Они носили специальное устройство, похожее на часы, которое фиксировало, насколько они подвижны. Любое длительное бездействие в период с 9 вечера до 7 утра засчитывалось как сон.



В начале исследования у 76% участников не было когнитивных нарушений, у 20% были, но легкие, а 4% уже имели болезнь Альцгеймера. Согласно публикации в журнале Alzheimer’s and dementia, у первой группы ежедневный дневной сон увеличился в среднем на 11 минут, у второй — на 24 минуты, а у третьей — на 68.

