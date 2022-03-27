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«Теплосеть» отчиталась о завершении ремонтных работ на Пражской улице

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Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы на трубопроводе по адресу: Пражская улица, дом 44. Об этом вечером в воскресенье, 27 марта, сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в «Теплосети», в рамках работ было заменено более девяти метров ненадежного трубопровода. Проведена необходимая диагностика и подключен новый участок.

Коммунальная авария во Фрунзенском районе Петербурга случилась минувшей ночью. На Пражской прорвало трубу — кипятком залило городские дороги недалеко от районной администрации.

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