«Теплосеть» отчиталась о завершении ремонтных работ на Пражской улице

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы на трубопроводе по адресу: Пражская улица, дом 44. Об этом вечером в воскресенье, 27 марта, сообщили в пресс-службе компании.



Как уточнили в «Теплосети», в рамках работ было заменено более девяти метров ненадежного трубопровода. Проведена необходимая диагностика и подключен новый участок.



Коммунальная авария во Фрунзенском районе Петербурга случилась минувшей ночью. На Пражской прорвало трубу — кипятком залило городские дороги недалеко от районной администрации.

