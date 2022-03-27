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Россию и Китай могут лишить этапов Гран-при по фигурному катанию

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Международный союз конькобежцев (ISU) намерен в следующем сезоне перенести этапы серии Гран-при из России и Китая. Об этом со ссылкой на собственные источники в воскресенье, 27 марта, сообщает «Матч ТВ».

По данным телеканала, на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье состоялась встреча президентов нескольких национальных федераций. На ней, в частности, обсуждались нюансы проведения Гран-при в следующем сезоне.

Российский этап, по информации «Матч ТВ», планируют перенести в другую страну из-за ситуации на Украине, китайский — из-за жестких коронавирусных ограничений в стране. Конкретные страны пока не называются.

Предположительно, окончательное решение по данному вопросу может быть принято на заседании совета ISU 1 апреля.

Ранее ISU запретил российским и белорусским фигуристам участвовать в любых мероприятиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

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Комментарии (3)

tochilshik
пора уж привыкать что стали чумными.а то что спорт у нас вне политики я бы поспорил.за что ни возьмись у нас все дело политической важности.
Pilat
Спорт ведь вне политики.....гы...гы....гы...гы..
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