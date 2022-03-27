Россию и Китай могут лишить этапов Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен в следующем сезоне перенести этапы серии Гран-при из России и Китая. Об этом со ссылкой на собственные источники в воскресенье, 27 марта, сообщает «Матч ТВ».



По данным телеканала, на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье состоялась встреча президентов нескольких национальных федераций. На ней, в частности, обсуждались нюансы проведения Гран-при в следующем сезоне.



Российский этап, по информации «Матч ТВ», планируют перенести в другую страну из-за ситуации на Украине, китайский — из-за жестких коронавирусных ограничений в стране. Конкретные страны пока не называются.

