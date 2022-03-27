Как написала очевидица в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», движение трамваев в сторону Гражданского проспекта в настоящий момент затруднено.
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«Фонтанка» направила запрос в «Горэлектротранс».
У метро «Проспект Просвещения» такси остановило трамваи
Движению трамваев у станции метро «Проспект Просвещения» в Петербурге помешало такси, выехавшее на рельсы. Об этом 27 марта в соцсетях рассказали очевидцы.
Как написала очевидица в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», движение трамваев в сторону Гражданского проспекта в настоящий момент затруднено.
«Фонтанка» направила запрос в «Горэлектротранс».
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