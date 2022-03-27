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Умерла одна из создательниц «Винни-Пуха» и «Бременских музыкантов» Виолетта Колесникова

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На 84-м году жизни скончалась советский и российский художник-мультипликатор Виолетта Колесникова. Об этом сообщается на официальной странице киностудии «Союзмультфильм» в социальной сети «ВКонтакте».

Причины смерти художницы не уточняются.


Виолетта Колесникова (Карп) родилась 24 августа 1938 года. Советский и российский художник-мульпликатор, заслуженный художник РСФСР (1989). Ппринимала участие в создании более чем 90 мультипликационных фильмов, среди которых легендарные «Винни-Пух», «Бременские музыканты», «Возвращение блудного попугая», «Тайна Третьей планеты» и другие.

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Комментарии (2)

Леонтий
Бременские музыканты отличные были.Земля ей пухом.
Sonata
Сейчас смерть любого из талантливых и творческих людей, чей расцвет пришёлся на благодатные для созидания годы - является безусловной потерей для сограждан, переживших СССР и вступивших в Россию.
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