У сотрудника администрации Курортного района угнали BMW

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 марта, сообщение об угоне поступило в полицию накануне от 60-летнего жителя Сестрорецка. Свой автомобиль он оставил на улице Токарева неподалёку от дома, наутро не обнаружил его на привычном месте.
Шестилетний BMW Х5 владелец оценил в 3,1 миллиона рублей. К счастью, он застрахован. На уличные камеры преступление не попало, система слежения показала, что поздним вечером 25 марта машина уже была на трассе «Скандинавия» — она ехала в сторону Выборга.
Возбуждено уголовное дело о краже. Согласно декларациям, опубликованным на сайте администрации, на BMW Х5 служащий ездит более пяти лет. В ближайшее время возить его предстоит супруге — на неё зарегистрирован Volkswagen.
«Фонтанке» хозяин машины рассказал, что ее еще не нашли, а подозрений, кто бы мог ее украсть, у него нет.