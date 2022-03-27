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У сотрудника администрации Курортного района угнали BMW

Белый BMW стоимостью свыше трёх миллионов рублей, на котором не первый год ездит начальник отдела из администрации Курортного района Петербурга, стал добычей угонщиков в Сестрорецке.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 марта, сообщение об угоне поступило в полицию накануне от 60-летнего жителя Сестрорецка. Свой автомобиль он оставил на улице Токарева неподалёку от дома, наутро не обнаружил его на привычном месте.

Шестилетний BMW Х5 владелец оценил в 3,1 миллиона рублей. К счастью, он застрахован. На уличные камеры преступление не попало, система слежения показала, что поздним вечером 25 марта машина уже была на трассе «Скандинавия» — она ехала в сторону Выборга.

Возбуждено уголовное дело о краже. Согласно декларациям, опубликованным на сайте администрации, на BMW Х5 служащий ездит более пяти лет. В ближайшее время возить его предстоит супруге — на неё зарегистрирован Volkswagen.

«Фонтанке» хозяин машины рассказал, что ее еще не нашли, а подозрений, кто бы мог ее украсть, у него нет.

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Комментарии (10)

274193889
Всех сотрудников любых администраций привлекать за отсутствие патриотизма, обязать приобретать отечественные авто (ваз,газ, нива), кому не нравится вэлкам на биржу труда.
SlawaPiter
Дерьмовый автомобиль, видимо настало время "расставаться по договоренности"...
266198421
Если где то убыло, то где то прибыло. Теперь заработают угонщики, разборщики и продавцы бу запчастей. Опять же граждане получат запчасти, с которыми сейчас проблемы. Опять же работники страховой заняты будут. Так и поборем ожидаемое "высвобождение" рабочей силы.
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