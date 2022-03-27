У сотрудника администрации Курортного района угнали BMW

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 марта, сообщение об угоне поступило в полицию накануне от 60-летнего жителя Сестрорецка. Свой автомобиль он оставил на улице Токарева неподалёку от дома, наутро не обнаружил его на привычном месте.

Шестилетний BMW Х5 владелец оценил в 3,1 миллиона рублей. К счастью, он застрахован. На уличные камеры преступление не попало, система слежения показала, что поздним вечером 25 марта машина уже была на трассе «Скандинавия» — она ехала в сторону Выборга.