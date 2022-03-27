Посол КНР заявил об угрозах и давлении США на Китай и пригрозил в ответ «решительными мерами»

В стремлении усилить давление на Россию из-за ситуации на Украине власти США берутся угрожать Китаю, однако «угрозы и давление не сработают», а в случае санкций Пекин «ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов». Об этом гонконгскому телеканалу Phoenix заявил посол КНР в США Цинь Ган.
«Заинтересованные стороны надеются, что Китай сможет играть более важную роль в продвижении мирных переговоров [по Украине], но Соединенные Штаты продолжают угрожать КНР», — цитирует китайского дипломата 27 марта ТАСС.
«Но угрозы и давление не сработают, — продолжил Цинь Ган. — Китай поддерживает нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество и тесные контакты между людьми с Россией». По словам посла, в Пекине рассчитывают, что развитие ситуации на Украине «не повлияет на нормальное сотрудничество с Россией».
При этом Цинь Ган отметил, что Китай решительно отвергает любые угрозы односторонних санкций со стороны США и «ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов».