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Посол КНР заявил об угрозах и давлении США на Китай и пригрозил в ответ «решительными мерами»

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В стремлении усилить давление на Россию из-за ситуации на Украине власти США берутся угрожать Китаю, однако «угрозы и давление не сработают», а в случае санкций Пекин «ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов». Об этом гонконгскому телеканалу Phoenix заявил посол КНР в США Цинь Ган.

«Заинтересованные стороны надеются, что Китай сможет играть более важную роль в продвижении мирных переговоров [по Украине], но Соединенные Штаты продолжают угрожать КНР», — цитирует китайского дипломата 27 марта ТАСС.

«Но угрозы и давление не сработают, — продолжил Цинь Ган. — Китай поддерживает нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество и тесные контакты между людьми с Россией». По словам посла, в Пекине рассчитывают, что развитие ситуации на Украине «не повлияет на нормальное сотрудничество с Россией».

При этом Цинь Ган отметил, что Китай решительно отвергает любые угрозы односторонних санкций со стороны США и «ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов».

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Комментарии (2)

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Здравая позиция, здравый ответ. А ответить и делом -тоже могут, как Русь, да так, что империалисты сша и европы обделаются и разбегутся, а народы будут жить в мире и дружбе!
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