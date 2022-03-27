Посол КНР заявил об угрозах и давлении США на Китай и пригрозил в ответ «решительными мерами»

В стремлении усилить давление на Россию из-за ситуации на Украине власти США берутся угрожать Китаю, однако «угрозы и давление не сработают», а в случае санкций Пекин «ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов». Об этом гонконгскому телеканалу Phoenix заявил посол КНР в США Цинь Ган.



«Заинтересованные стороны надеются, что Китай сможет играть более важную роль в продвижении мирных переговоров [по Украине], но Соединенные Штаты продолжают угрожать КНР», — цитирует китайского дипломата 27 марта ТАСС.

