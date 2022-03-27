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В Выборге из квартиры пенсионерки вынесли украшений и денег почти на 10 миллионов

Хозяева квартиры на улице Некрасова в областном Выборге лишились добра почти на 10 миллионов рублей. Неизвестный подобрал ключи к первой двери и взломал вторую.

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Как сообщает 27 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, кража обнаружилась вчера. Выяснилось, что некто проник в трехкомнатную квартиру на первом этаже трехэтажного дома и вынес оттуда более 9 миллионов рублей. Прихватил он и украшения — на сумму более 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже.

По данным «Фонтанки», накануне проживающая по этому адресу 70-летняя женщина написала заявление в полицию. Сигнализацией квартира не оборудована. Помочь в поиске преступника могут записи с камеры наблюдения в парадной, их изучают.

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Комментарии (3)

07A
Каждый день по три подобных сообщения. Неплохо живут наши пенсионеры при Путине!
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