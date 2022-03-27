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В квартире на Ржевке нашли женщину с перерезанным горлом

Уголовное дело об убийстве расследуют в Красногвардейском районе Петербурга. Тело женщины пролежало в квартире не один день.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 марта, двумя днями ранее в полицию обратился 42-летний сотрудник пансионата по уходу за престарелыми. Он рассказал, что, вернувшись домой на Ковалевскую улицу, обнаружил мертвой свою 38-летнюю возлюбленную. Рана на шее подсказывала, что смерть была насильственной.

Около пяти утра 26 марта на Краснодонской улице по горячим следам задержали подозреваемого — 42-летнего жителя Невского района города. По версии следствия, 18 марта он гостил в квартире на Ковалевской, досуг разнообразили алкоголем. Кульминацией вечера стали ссора и удар ножом в шею, который получила хозяйка.

Возбуждено дело об убийстве, подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Проблемы с законом возникают у мужчины не впервые. В прошлом году он попадал под следствие по статьям о причинении лёгкого вреда здоровью и угрозе убийством, но примирился с потерпевшим.

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Комментарии (2)

Ivanovafoto
Вот где уж точно всё стабильно.
07A
Протестный электорат!
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