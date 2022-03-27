В квартире на Ржевке нашли женщину с перерезанным горлом

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 марта, двумя днями ранее в полицию обратился 42-летний сотрудник пансионата по уходу за престарелыми. Он рассказал, что, вернувшись домой на Ковалевскую улицу, обнаружил мертвой свою 38-летнюю возлюбленную. Рана на шее подсказывала, что смерть была насильственной.



Около пяти утра 26 марта на Краснодонской улице по горячим следам задержали подозреваемого — 42-летнего жителя Невского района города. По версии следствия, 18 марта он гостил в квартире на Ковалевской, досуг разнообразили алкоголем. Кульминацией вечера стали ссора и удар ножом в шею, который получила хозяйка.

