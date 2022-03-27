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Под Петербургом младенец попал в больницу с отравлением наркотиками

Во Всеволожске 10-месячного ребенка госпитализировали с острым отравлением наркотиками. Полиция проводит проверку, сообщили 27 марта «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Младенец поступил во всеволожскую горбольницу накануне вечером. Его состояние оказалось тяжёлым.

По данным «Фонтанки», скорая забрала мальчика из квартиры, где он живёт вместе с 28-летней матерью и 46-летним отцом. Оба официально не работают, на учёте семья не состоит.

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