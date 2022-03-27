Петербург по-прежнему ковидный лидер: в городе выявлено более 1 тысячи новых случаев

Как сообщается в ежедневном отчете федерального оперштаба от 27 марта, за минувшие сутки в РФ выявлено в общей сложности 23 280 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 2 203 человека — на 48,5% меньше по сравнению с вчерашним днем. При этом в стране подтверждено 338 летальных исходов.



Петербург по-прежнему занимает первую строчку по количеству вновь заболевших — их в городе за сутки прибавилось еще 1 105 человек (днем ранее — 1 145). Выздоровел в городе на Неве 531, а госпитализирован 61 пациент. Число умерших от ковида за сутки в Петербурге — 18 (накануне было зарегистрировано 25 летальных случаев).

