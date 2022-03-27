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На председателя адвокатской коллегии «Де юре» напали в ресторане гранд-отеля «Европа»

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Ужин в лобби-баре отеля «Европа» запомнится гостям короткометражкой в стиле «Бандитского Петербурга». Двое мужчин избили адвоката, мирно сидевшего за столом, и сбежали, не передав ему никакого «привета».

Как рассказал «Фонтанке» пострадавший — председатель коллеги адвокатов «Де Юре» Павел Маркасов, около девяти вечера 26 марта он ужинал с 13-летней дочерью и двумя подругами, когда увидел подошедшего к нему мужчину с пистолетом. Адвокат начал подниматься, но ему нанесли удар кулаком в голову. Маркасов упал без сознания.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Как потом рассказали мужчине спутницы, тот, кто был с пистолетом, сразу убежал, а второго пытались «обезвредить» его знакомые, бросив в него бутылки со стола.

Оба мужчины славянского типа, лет 45–50. Один был в чёрном свитере с тиграми, второй в пиджаке и красном свитере.

Пострадавшего скорая увезла в Мариинскую больницу, где он проходит обследование.

Так как, по словам адвоката, били его молча, он не знает, с каким из дел в обеих столицах может быть связано нападение. В Петербурге он, как защитник, участвует в процессе по банкротству банка «Пересвет».

В инциденте разбирается полиция Центрального района. Помимо видео, которые сняли гости отеля, есть ещё камеры внутри и снаружи. Дерзость произошедшего, как считают в правоохранительных органах, граничит в таком случае с глупостью.

Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Pupin
Там служба безопасности вся из военных пенсионеров и никто не среагировал. Там же полицейский, приставленный к отелю есть.
Jordan Belfort
Попробую угадать: из-за бабла?
bluxer
Значит, было за что.
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