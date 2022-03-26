СКА забили меньше «Спартака», но идёт дальше. В полуфинале с ЦСКА так играть нельзя

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пятая игра четвертьфинальной серии СКА — «Спартак» стала решающей. Армейцы с Невы после стартового поражения выиграли три матча подряд. Для выхода в третий раунд плей-офф петербуржцам нужно было одержать всего одну победу. На первый взгляд, задача несложная. В то же время, все три матча СКА выиграл с разницей в одну шайбу. Каждый из них был очень тяжелым для армейцев. В каждом из них «Спартаку» не хватило совсем немного для победы. Команда Бориса Миронова, усиленная главным тренером сборной России Алексеем Жамновым, лишь немного уступала петербуржцам в мастерстве, но точно не в желании и самоотдаче. Как отметил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, спартаковцы создавали моменты, но забивать было некому. В то же время Роман Ротенберг после третьей победы тоже отметил обилие моментов у СКА и их слабую реализацию. Благо, что к концу серии лидеры команды все-таки разыгрались.



В СКА перед пятой игрой вновь произошли косметические изменения. Георгий Солянников из четвертого звена заменил Василия Токранова в третьей паре защитников, а вместо Евгения Тимкина тоже из четвертого звена вышел Максим Грошев. «Спартак» сохранил состав в неизменном виде.



автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В плане сюжета от пятой игры тоже не стоило ждать чего-то нового. Обе команды в первом периоде выбрали тот же вязкий, тяжелый хоккей с минимум риска. На старте «Спартак» выглядел чуть активнее. Москвичи старались чаще бросать и на 8 минуте это принесло им успех. Гости установили контроль в зоне соперника, устроив перепасовку, которую никак не могли остановить армейцы. Завершился момент точным броском Дмитрия Кагарлицкого. На 17-й минуте красно-белые могли добавить, но не смогли реализовать удаление Андрея Кузьменко за толчок клюшкой.

Второй период во всех смыслах остался за СКА. На 24-й минуте Якуб Ержабек удалился за задержку клюшкой и СКА почти сразу реализовал численное преимущество. Отличился Леонид Комаров.



Этот гол неожиданно подействовал на армейцев. Они словно включили гиперрежим и устроили настоящий кошмар для гостей из столицы. Скорости резко возросли, броски посыпались градом. Спартаковцы перестали успевать и начали фолить. Удалившись дважды подряд, они остались втроем против пятерых, но досадное нарушение Никиты Гусева (подножка) позволило им сократить преимущество СКА до одного человека. Даже после истечения штрафного времени СКА не снизил давление на ворота гостей. Шайба несколько раз лишь чудом не оказалась в воротах спартаковского вратаря Оскара Данска. По итогам периода СКА в два раза перестрелял соперника (14–7). Для сравнения в первом игровом отрезке армейцы нанесли всего четыре броска по воротам Данска.

Этот гол неожиданно подействовал на армейцев. Они словно включили гиперрежим и устроили настоящий кошмар для гостей из столицы. Скорости резко возросли, броски посыпались градом. Спартаковцы перестали успевать и начали фолить. Удалившись дважды подряд, они остались втроем против пятерых, но досадное нарушение Никиты Гусева (подножка) позволило им сократить преимущество СКА до одного человека. Даже после истечения штрафного времени СКА не снизил давление на ворота гостей. Шайба несколько раз лишь чудом не оказалась в воротах спартаковского вратаря Оскара Данска. По итогам периода СКА в два раза перестрелял соперника (14–7). Для сравнения в первом игровом отрезке армейцы нанесли всего четыре броска по воротам Данска.



Третий период начался со второго гола СКА. Никита Гусев наконец показал свой класс. Не просто замкнул передачу, как в предыдущем матче, а удачно открылся под дальнюю передачу защитника Оскара Фантенберга из своей зоны, и мастерски переиграл вратаря.



В итоге встреча так и завершилась со счетом 2:1 в пользу СКА, хотя именно в этой игре армейцы были близки к тому, чтобы наконец забить больше двух шайб. Самая смешное, что по количеству забитых голов за всю серию «Спартак» обошел СКА 10:9.

— Это была хорошая, тяжелая серия, которая, к сожалению, закончилась для нас не лучшим образом, — подвел итог главный тренер «Спартака» Борис Миронов. — Хочу одно сказать: мы не проиграли ни в характере, ни в злости. На самом деле ни в чем не проиграли, кроме одного: нам не хватило хладнокровия при завершении своих моментов. Но это приходит с опытом. Хочу сказать своей команде спасибо. Они бились до конца. Для меня это тоже огромнейший опыт. Все-таки первый плей-офф в карьере на таком уровне. Мне тоже есть, над чем работать. Понимаю, что где-то не достучался до ребят.



Миронов признал, что после первой игры, которую «Спартак» неожиданно выиграл со счетом 6:1, в команде была эйфория. Он пытался успокоить игроков, но, видимо, не до конца получилось.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отдал должное сопернику, признав, что «Спартак» создал его команде большие проблемы.

— С точки зрения подготовки к следующей серии нам было важно сыграть с таким сильным соперником, поэтому я хочу поблагодарить «Спартак» за эту серию, — заявил Ротенберг. — Каждая игра диктует свой сценарий. Нам надо быть тактически гибкими надо больше забивать. Мы продолжаем работать по нашей системе. Но это не значит, что мы будем играть одинаково. Против наших лидеров в этой серии была персональная опека, но они выдержали удар.



автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербуржцы вышли в полуфинал плей-офф, где по привычке сыграют против ЦСКА. Однако в отличии от предыдущих лет армейские коллективы начнут борьбу за выход в финал в Петербурге. Первый матч пройдет 2 апреля.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

