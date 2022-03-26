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Финская VR Transpoint приостанавливает движение грузовых вагонов из России из-за санкций

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Финская компания VR Transpoint приостановит прием из России грузовых вагонов с 12:00 воскресенья, 27 марта. Информация об этом 26 марта появилась на сайте перевозчика.

«Из-за санкций против Российских железных дорог (РЖД) продолжать движение на восток пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом», — приводит компания слова президента VR Transpoint Мартти Коскинена.

В компании отметили, что возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится.

По данным ресурса «Внешняя торговля России», по итогам 2021 года в структуре российского экспорта в Финляндию преобладали минеральные продукты с долей более 58%. В первую очередь, это нефтепродукты. Почти 17% — продукция химической промышленности; металлы и металлические изделия занимали 14% от общего объема, 7,3% — древесина и бумажно-целлюлозные изделия.

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Комментарии (26)

Дядька Барбидокский
Торговля своим филеем это суть европейских ценностей.
NoName1234
Вообще на…рать…
Потом обратно сами прибегут
Мурыч
Может леса больше останется :).
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