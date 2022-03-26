После найденной в Босфоре мины туркам запретили ночную рыбалку

Минсельхоз Турции вводит запрет на ночную рыбалку в части акватории Черного моря из-за обнаруженной в Босфоре мины.

О запрете сообщается 26 марта, он вступает в силу с этого же дня. Ранее сообщалось, что у входа в Босфорский пролив рыбаки нашли объект, похожий на мину. Позже турецкие военные подтвердили, что это мина, но назвали ее устаревшей.

Страна провела переговоры с Россией и Украиной и заверила, что судоходство через пролив не останавливается.

О том, что украинцы установили мины в Черном море у своих портов, сообщала ФСБ.