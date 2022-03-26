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А кто это сделал? Петербургский биолог обратил внимание на кучи под деревьями

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Кандидат биологических наук Павел Глазков показал петербуржцам, что происходит в лесу весной. А происходит интересное — под некоторыми деревьями лежат целые кучи из переработанной хвои. Это тетерева выбирают себе места для весенних брачных ритуалов.

«Сейчас основной корм глухаря — это сосновая хвоя. Чтобы его дерево не заняли конкуренты, самец старается и кормиться на нем же. Нетрудно догадаться, что бурые пятна на снегу — это переваренная желудком хвоя сосны», — пишет Глазков в своей группе «Каждой твари по паре».

По словам биолога, активная фаза брачных отношений начнется у глухарей в начале апреля, но уже сейчас они выбирают себе самые высокие деревья на месте тока.

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