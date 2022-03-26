Жулики начнут уходить от ответственности. Хинштейн призвал не ослаблять контроль в сфере закупок

У введения моратория на проверки бизнеса есть обратная сторона медали — от ответственности начнут уходить недобросовестные предприниматели. Такое мнение 26 марта в своем телеграм-канале высказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Введение моратория на проверки бизнеса — дело, конечно, хорошее. Согласен, что в условиях экономической нестабильности бизнес надо поддерживать, а не «кошмарить». Однако есть и оборотная сторона медали. Под сурдинку «моратория» от ответственности гарантированно начнут уходить недобросовестные предприниматели и прочие жулики. Скажем, в ходе исполнения госконтрактов. Или при госзакупках, — написал парламентарий. — Если учесть, что большая часть контрактов отдаётся чиновниками-коррупционерами «своим» подрядчикам, это может привести к крайне негативным последствиям. Этакий «праздник живота»!»