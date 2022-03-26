FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Жулики начнут уходить от ответственности. Хинштейн призвал не ослаблять контроль в сфере закупок

10
Печать

У введения моратория на проверки бизнеса есть обратная сторона медали — от ответственности начнут уходить недобросовестные предприниматели. Такое мнение 26 марта в своем телеграм-канале высказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Введение моратория на проверки бизнеса — дело, конечно, хорошее. Согласен, что в условиях экономической нестабильности бизнес надо поддерживать, а не «кошмарить». Однако есть и оборотная сторона медали. Под сурдинку «моратория» от ответственности гарантированно начнут уходить недобросовестные предприниматели и прочие жулики. Скажем, в ходе исполнения госконтрактов. Или при госзакупках, — написал парламентарий. — Если учесть, что большая часть контрактов отдаётся чиновниками-коррупционерами «своим» подрядчикам, это может привести к крайне негативным последствиям. Этакий «праздник живота»!»

Депутат привел в пример родную Самарскую область. По его информации, все дорожные «подряды» в регионе распределяются между определенными компаниями.

По мнению главы думского комитета, необходима золотая середина. «Мораторий мораторием, но там, где речь идёт о бюджетных деньгах, ослаблять госконтроль нельзя ни в коем случае», — добавил он.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

ShkVAl
Вовремя спохватились. Недопустимо допускать снижение прибыли проверяющих.
Спецконтроль за спецнадзором.
Brevnault
"Жулики начнут уходить от ответственности"
Не начнут, а продолжат. У "наших" медалей всегда одна сторона.
07A
Только жулики ненавидят Хинштейна, а народ ценит и уважает!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний