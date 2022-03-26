Жительница Васильевского острова обеднела на 6,5 млн рублей. Полиция ищет нового "властелина колец"

33-летняя обитательница улицы Беринга на Васильевском острове, покинув свою квартиру на 9 дней, лишилась золота. Заявление в полицию она подала накануне, об этом «Фонтанке» стало известно 26 марта.

Женщина пояснила, что дома ее не было с 14 по 23 марта. За это время некто вскрыл дверь, подобрав ключ, и унес из квартиры высотки золотые сережки, пять колец, три кулона, а также 400 долларов и 25 тысяч рублей. Материальный ущерб составил 6 650 000 рублей.

Оперативники уже посмотрели записи с камер видеонаблюдения и сняли отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.