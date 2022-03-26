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Годовалая девочка выпала из окна дома на севере Петербурга, пока мать отвлеклась

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Девочка, которой через пару месяцев должно исполниться два года, выпала из окна квартиры на улице Руднева в Выборгском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 марта.

Ребенок был госпитализирован в детскую горбольницу Святой Марии Магдалины накануне вечером. Прибывшие на место полицейские установили, что малышка упала с третьего этажа по недосмотру матери. О семье нельзя сказать ничего плохого — отец работает на заводе, мать в декрете, старший брат учится в школе.

Девочка не погибла, но находится в тяжелом состоянии. У нее множественные переломы и серьезные травмы внутренних органов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

ДЮрьевич
Теперь о матери можно будет сказать, что уголовница - ст 125 УК РФ, а может и 109
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