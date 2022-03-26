Помогите Андрею встать на ноги

«Летом прошлого года случилась беда — сын упал с велосипеда, перелетел через руль, ударился животом. Образовалась большая гематома на животе, появилась боль в паху, стала неметь левая нога. Андрюшу срочно госпитализировали с обширным внутренним кровоизлиянием, экстренно провели операцию.

Сыну стало лучше, но чувствительность в ноге не восстановилась, затем на ней появились черные пятна. Врачи диагностировали тромбоз подвздошной артерии. Чтобы нормализовать кровоснабжение ноги, провели шунтирование артерии. Но тромб образовался снова, повторные операции не дали результата — развивался некроз тканей. Чтобы спасти жизнь Андрюше, ногу до середины бедра пришлось ампутировать.



После выписки он уже научился передвигаться на костылях, правда, пришлось перейти на домашнее обучение. Но сын мечтает вернуться к привычной жизни, общаться с друзьями. Врачи настоятельно рекомендуют провести протезирование как можно скорее, чтобы Андрюша не потерял навыки ходьбы и опоры на обе ноги.



Но для того, чтобы получить нужную модель протеза, требуется как минимум полгода на оформление документов и прохождение комиссий. Мы живем в деревне, далеко от районного центра. И нет уверенности, что направление мы получим именно в Центр Альбрехта, где сына лечили. А менять клинику страшно. Прошу, помогите! Самим нам не осилить такую огромную сумму. Живем более чем скромно, денег едва хватает на самое необходимое». Марьяна Кудрявцева, Псковская область.

