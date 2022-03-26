Помогите Андрею встать на ноги

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Андрей Кудрявцев, 11 лет.
Последствия травмы, ампутационная культя левого бедра.
Требуется протезирование. Не хватает 165 173 руб.
«Летом прошлого года случилась беда — сын упал с велосипеда, перелетел через руль, ударился животом. Образовалась большая гематома на животе, появилась боль в паху, стала неметь левая нога. Андрюшу срочно госпитализировали с обширным внутренним кровоизлиянием, экстренно провели операцию.
Сыну стало лучше, но чувствительность в ноге не восстановилась, затем на ней появились черные пятна. Врачи диагностировали тромбоз подвздошной артерии. Чтобы нормализовать кровоснабжение ноги, провели шунтирование артерии. Но тромб образовался снова, повторные операции не дали результата — развивался некроз тканей. Чтобы спасти жизнь Андрюше, ногу до середины бедра пришлось ампутировать.
После выписки он уже научился передвигаться на костылях, правда, пришлось перейти на домашнее обучение. Но сын мечтает вернуться к привычной жизни, общаться с друзьями. Врачи настоятельно рекомендуют провести протезирование как можно скорее, чтобы Андрюша не потерял навыки ходьбы и опоры на обе ноги.
Но для того, чтобы получить нужную модель протеза, требуется как минимум полгода на оформление документов и прохождение комиссий. Мы живем в деревне, далеко от районного центра. И нет уверенности, что направление мы получим именно в Центр Альбрехта, где сына лечили. А менять клинику страшно. Прошу, помогите! Самим нам не осилить такую огромную сумму. Живем более чем скромно, денег едва хватает на самое необходимое». Марьяна Кудрявцева, Псковская область.
Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):
«У Андрея последствия травмы, ампутационная культя левого бедра. Чтобы мальчик смог научиться самостоятельно ходить, ему нужен постоянный индивидуально изготовленный модульный протез в ближайшее время».
Контакты для оказания помощи:
8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».