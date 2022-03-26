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Вучич рассказал, почему Сербия не вводит санкции против России

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Власти Сербии не присоединяются к санкциям Запада в отношении РФ из-за принципа взаимности, поддержки по Косово и договора о поставках газа, и до сих пор выдерживают давление, заявил сербский президент Александр Вучич.

В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

«Если даже отставим в сторону эмоциональную и моральную часть, а мораль важна в политике, особенно в отношениях между государствами. Не буду сейчас напоминать, кто был на нашей стороне, когда нас хотели провозгласить геноцидным народом (вето РФ на резолюцию в Совбезе ООН — Прим. ред.) в 2015 году, кто на нашей стороне каждый раз, когда говорим о Косово и Метохии», — цитирует президента Сербии РИА Новости.

«Но что будем делать в Совбезе ООН, когда снова возникнет вопрос Косово и Метохии, как будем защищать нашу конституцию и территориальную целостность нашей страны. А как и по какой цене получим газ, как скажем тем, кто нам не вводил санкции в последние 20 лет, и кто нам никогда не вредил, что мы сейчас с ними так поступим, на основании чего?», — спросил Вучич.

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Комментарии (8)

denem
Сербия и Россия братья на века, не зря вписались в Первую мировую и никогда не бросим славян
Rozenkrantz
ждём когда Захарова запостит еще одну обидную "фотожабу" на Вучича. ну просто интересно, что будет :))
Сергей Власович
Странно, они прекрасно помнят как бомбили Белград, здания там до сих пор в руинах, но теперь бомбят Украину, еще сильнее, и теперь они на стороне нападающего? ...
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