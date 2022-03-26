Вучич рассказал, почему Сербия не вводит санкции против России

В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

Власти Сербии не присоединяются к санкциям Запада в отношении РФ из-за принципа взаимности, поддержки по Косово и договора о поставках газа, и до сих пор выдерживают давление, заявил сербский президент Александр Вучич.

«Если даже отставим в сторону эмоциональную и моральную часть, а мораль важна в политике, особенно в отношениях между государствами. Не буду сейчас напоминать, кто был на нашей стороне, когда нас хотели провозгласить геноцидным народом (вето РФ на резолюцию в Совбезе ООН — Прим. ред.) в 2015 году, кто на нашей стороне каждый раз, когда говорим о Косово и Метохии», — цитирует президента Сербии РИА Новости.

«Но что будем делать в Совбезе ООН, когда снова возникнет вопрос Косово и Метохии, как будем защищать нашу конституцию и территориальную целостность нашей страны. А как и по какой цене получим газ, как скажем тем, кто нам не вводил санкции в последние 20 лет, и кто нам никогда не вредил, что мы сейчас с ними так поступим, на основании чего?», — спросил Вучич.