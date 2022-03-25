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Экс-директора «Тактического ракетного вооружения» приговорили к колонии за продажу частей ракет Украине

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Бывшего коммерческого директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Виктора Вагана приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в продаже частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет Украине, сообщает 25 марта пресс-служба Воскресенского городского суда Москвы.

«Коммерческий директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Виктор Ваган, бывший генеральный директор ПАО ТМКБ «СОЮЗ» Николай Яковлев, бывший заместитель генерального директора ЗАО «ЮУрСЦУ» Игорь Малолеткин и бывший исполнительный директор ФКП «ГкНИПАС» Владимир Ниязов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 226 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хищение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения»). Яковлев также признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере», — цитирует сообщение ТАСС.

Подельники Вагана тоже получили сроки в колонии общего режима: Яковлев — 8 лет 6 месяцев, Малолеткин — 4,5 года, Ниязов — 4 года.

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Комментарии (8)

alexpv
Тут без подробностей вообще ни о чем. Это деяние было вчера или нарыли из 2000 года? Муть какая-то..
ShkVAl
Хотелось бы подробности. Как украли, как переправили, как деньги получили.
Фомальгаут
В этой новости - весь нынешний режим......
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