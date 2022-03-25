Президент Сербии заявил, что заинтересован в скорейшем подписании долгосрочного газового контракта с Россией

Сербия заинтересована в подписании долгосрочного газового контракта с Россией как можно скорее. Об этом 25 марта заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Для нашей страны невыгодно платить в рублях, [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков был честен по отношению к нам и сразу нам ответил. Европа потребляет около 15 млрд куб. м газа, а Америка и Катар не могут предложить больше. Газа недостаточно, нужно вести переговоры с русскими, но очевидно, что Европа попытается стать независимой от российского газа, это будет тяжело. Нам важно подписать договор с «Газпромом» как можно скорее», — цитирует Вучича ТАСС.
Переговоры по долгосрочному газовому контракту на 10 лет между Сербией и Россией начнутся в ближайшие дни, Сербия рассчитывает на цену от $600 до $850 за 1 тыс. куб. м газа, заявил ранее генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.
По итогам переговоров Путина и Вучича в Сочи 25 ноября Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за 1 тыс. куб. м на ближайшие шесть месяцев, после чего Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые президент Сербии назвал «исключительными».
С 1 января «Газпром» начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.