Президент Сербии заявил, что заинтересован в скорейшем подписании долгосрочного газового контракта с Россией

Сербия заинтересована в подписании долгосрочного газового контракта с Россией как можно скорее. Об этом 25 марта заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Для нашей страны невыгодно платить в рублях, [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков был честен по отношению к нам и сразу нам ответил. Европа потребляет около 15 млрд куб. м газа, а Америка и Катар не могут предложить больше. Газа недостаточно, нужно вести переговоры с русскими, но очевидно, что Европа попытается стать независимой от российского газа, это будет тяжело. Нам важно подписать договор с «Газпромом» как можно скорее», — цитирует Вучича ТАСС.