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Петербуржцы спрятались под зонтами. В городе прогнозируют штормовой ветер

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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Перед грядущей «синоптической драмой» в европейской части России в Петербурге зарядил дождь, который уже в субботу, 26 марта, пойдёт вперемешку с мокрым снегом, а температура упадет до минусовых значений.

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«В субботу из-за активного североатлантического циклона ветер и осадки усилятся, уже зарядят обложные дожди, к исходу дня вперемешку с мокрым снегом выпадет до 6–8 мм, или чуть более 1/5 части всего лимита марта, который оказался на редкость засушливым. Ночная температура 0…+5 градусов, днём +2…+7 градусов. В воскресенье нагрянет зима! Вслед за холодным фронтальным разделом в регион хлынут мощные снеговые облака, сопровождаемые штормовым ветром с порывами до 17–22 м/с, гололедными явлениями и резким понижением температуры. Под утро ударят морозцы до 0…−5 градусов, днём не выше −4…+1 градусов. Автомобилисты уже в ночь с субботы на воскресенье рискуют попасть на гололедицу толщиной от 0,5 до 3 мм! При таких жёстких минимумах погоды вероятны сбои в авиасообщении», — предупреждает «ФОБОС».

С 3 часов ночи 26 марта до 3 часов 28 марта в Петербурге объявляется «желтый» уровень погодной опасности.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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