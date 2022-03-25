Правительство России одобрило компании РЖД продажу акций «Локомотива»

Правительство РФ одобрило ОАО «Российские железные дороги» продажу части акций московского футбольного клуба «Локомотив». Распоряжение 25 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что правительство согласилось с предложением министерства финансов об отчуждении РЖД 100 именных акций «Локомотива», что составляет 0,0015% его уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций акционерного общества «РЖД Управление активами» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, и не ниже балансовой стоимости.
Акционерное общество «РЖД Управление активами» владеет 99,9985% акций футбольного клуба «Локомотив».