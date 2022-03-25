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Гран-при «Формулы-1» в Саудовской Аравии под угрозой проведения из-за взрывов на заводе Aramco

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Руководство «Формулы-1» запросило у властей Саудовской Аравии дополнительную информацию о причинах взрыва и пожара на объекте компании Aramco, который расположен недалеко от трассы, где в пятницу стартовали мероприятия Гран-при Саудовской Аравии, сообщает 25 марта РИА Новости со ссылкой на Motorsport.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Aramco в Джидде начался после раздавшегося там взрыва во время первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии. Трасса находится примерно в 16 километрах от места происшествия. Причины взрыва и пожара официально не названы, однако в местных СМИ распространились предположения, что взрыв произошел после нападения йеменских хуситов.

По данным Motorsport, если информация о нападении подтвердится, это усилит опасения по поводу безопасности проведения гонки. Руководство «Формулы-1» обратилось к властям для получения дополнительной информации, прежде чем предпринять какие-либо шаги.

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Комментарии (3)

Vasya11
"после раздавшегося там взрыва во время первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии"©.
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Как же всё-таки саудиты резко отличаются от россиян.
В Саудовской Аравии все вещи/происшествия называются своими.
А в России пистолет только похож на пистолет. Или взрыв, это всего-лишь хлопок.
Главный спец по технике консервации
Молодцы богатыри! Сальери - отдельный респект!
Фомальгаут
Люблю я Гран-при «Формулы-1» в Саудовской Аравии.... Прямо кушать не могу, как люблю.....
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