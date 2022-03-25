Гран-при «Формулы-1» в Саудовской Аравии под угрозой проведения из-за взрывов на заводе Aramco

Руководство «Формулы-1» запросило у властей Саудовской Аравии дополнительную информацию о причинах взрыва и пожара на объекте компании Aramco, который расположен недалеко от трассы, где в пятницу стартовали мероприятия Гран-при Саудовской Аравии, сообщает 25 марта РИА Новости со ссылкой на Motorsport.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Aramco в Джидде начался после раздавшегося там взрыва во время первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии. Трасса находится примерно в 16 километрах от места происшествия. Причины взрыва и пожара официально не названы, однако в местных СМИ распространились предположения, что взрыв произошел после нападения йеменских хуситов.