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«Газпром» прекращает открытые закупки товаров и услуг. Теперь все только в неконкурентном режиме

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АО «Газпром закупки», которое организовывает закупочную деятельность предприятий всей группы, 25 марта заявило о прекращении размещения информации о заказах в открытом доступе.

Все данные о закупках в интересах компаний группы «Газпром» теперь будут появляться только в закрытой части электронной торговой площадки «Газпромбанка». Участвовать в них поставщики и подрядчики смогут только по особому приглашению.

Такое решение «Газпром» обосновывает исполнением постановления правительства РФ от 06.03.2022 № 301, которое дает возможность не раскрывать данные о закупках компаниям, попавшим под иностранные санкции.

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Комментарии (10)

Безработный из Твери
«По приглашению» )))
Вот и компенсации за яхтных флот РФ.
«Своих не бросаем».
W Bons
Теперь только русские люди торговать будут
VKuser1708951
С % откатов теперь могут вообще не стесняться!
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