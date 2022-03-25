«Газпром» прекращает открытые закупки товаров и услуг. Теперь все только в неконкурентном режиме

АО «Газпром закупки», которое организовывает закупочную деятельность предприятий всей группы, 25 марта заявило о прекращении размещения информации о заказах в открытом доступе.



Все данные о закупках в интересах компаний группы «Газпром» теперь будут появляться только в закрытой части электронной торговой площадки «Газпромбанка». Участвовать в них поставщики и подрядчики смогут только по особому приглашению.



Такое решение «Газпром» обосновывает исполнением постановления правительства РФ от 06.03.2022 № 301, которое дает возможность не раскрывать данные о закупках компаниям, попавшим под иностранные санкции.

