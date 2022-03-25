Два «гонщика» догнали друг друга на перекрестке в Пушкине

Видео: Андрюха Landser / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара в Пушкине. На записи с камеры наблюдения, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как черный автомобиль мчит по крайнему правому ряду Петербургского шоссе и на перекрестке резко поворачивает налево на бульвар. Одновременно в крайнем левом ряду шоссе прямо летит светлая машина, и на перекрестке их траектории пересекаются.



От удара черную машину разворачивает почти на 360 градусов, после чего она откатывается задом и встает посреди проезжей части на перекрестке. Второй участник останавливается у островка безопасности на шоссе. Отметим, что когда торопливые участники аварии вылетали на перекресток, в среднем ряду водители уже останавливались перед пешеходным переходом.