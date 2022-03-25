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Два «гонщика» догнали друг друга на перекрестке в Пушкине

Курьезное ДТП попало на камеру в Пушкинском районе Петербурга днем 25 марта. Два торопливых водителя встретились на перекрестке, после чего им явно уже было не до спешки.

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Видео: Андрюха Landser / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара в Пушкине. На записи с камеры наблюдения, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как черный автомобиль мчит по крайнему правому ряду Петербургского шоссе и на перекрестке резко поворачивает налево на бульвар. Одновременно в крайнем левом ряду шоссе прямо летит светлая машина, и на перекрестке их траектории пересекаются.

От удара черную машину разворачивает почти на 360 градусов, после чего она откатывается задом и встает посреди проезжей части на перекрестке. Второй участник останавливается у островка безопасности на шоссе. Отметим, что когда торопливые участники аварии вылетали на перекресток, в среднем ряду водители уже останавливались перед пешеходным переходом.

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Комментарии (2)

Gudd-Head
>> в среднем ряду водители уже останавливались перед пешеходным переходом

Это ни о чём не говорит.
hal9000
А у меня такая ситуация была..тока там бабец одна сидела и тоже со второго ряда..хоба на..а я как на белой тоже чето с дуру газку на перекрестке поддал..правда все обошлось..я в отличае от белого тут вырулил прямо перед жопой этой бабцы..правда так резко крутанул руль что потом лопатка болела..сапое обидное что эта бабца похоже ниче и не поняла..потомучто она спокойно губы подкрашивала в момент когда я чуть не пукнул ее обруливая..надо было долбануть ее..по осаго бы все нормально было..но заниматься этим мне чето неохота..повезло этой дуре..
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