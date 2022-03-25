Том Круз вернется, не успев уйти. Начались съемки восьмой части франшизы «Миссия невыполнима»

При этом съемки предыдущей, седьмой части франшизы еще не закончены. Из-за сложностей, вызванных пандемией, многократного замораживания съемок, болезни артистов и съемочной группы (сам Круз заразился ковидом в первые дни после начала съемок в Италии, где тогда началась первая волна болезни), а также скандалов , затраты на фильм значительно превысили запланированную сумму и сейчас составляют 290 миллионов долларов. Таким образом, эта часть уже стала самой дорогой в производстве франшизы.

Киностудия Paramount приступила к съемкам новой части боевика о непобедимом секретном агенте Итане Ханте «Миссия невыполнима». Об этом 24 марта сообщило издание Collider .

Известно, что в «Миссия невыполнима 7» будут описаны события, которые происходят после событий шестой части. В ролях помощников персонажа Тома Круза выступят старые знакомые фанатов франшизы Саймон Пег и Винг Реймс, а Ребекка Фергюсон снова исполнит роль Ильзы Фауст, бывшего агента МИ-6. Роль главного злодея исполнит новичок во франшизе Эсай Моралес.



Последняя из вышедших частей «Миссия невыполнима: Последствия» стала самым кассовым фильмом серии. Релиз 2018 года собрал во всем мире 791,6 миллиона долларов.



Сроки выхода в прокат седьмой и восьмой части франшизы «Миссия невыполнима» несколько раз сдвигались из-за ковида. Сейчас даты выхода фильмов — 14 июля 2023 года для «Миссия невыполнима 7» и 28 июня 2024 года для «Миссия невыполнима 8».

