Петербургский суд удовлетворил иск Эрмитажа по ущербу от кражи гравюр XVIII века

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Эрмитажа о включении долга в размере около 6,7 млн рублей в реестр требований кредиторов Николая Завадского, осужденного в 2006 году за кражу гравюр XVIII века. Об этом 25 марта сообщает ТАСС.
В апреле 2021 года Завадский подал в суд заявление о банкротстве. Сейчас в отношении него идет процедура реализации имущества, введенная в конце июня. На 27 апреля назначено рассмотрение отчета финансового управляющего.
Хищение 221 предмета из Эрмитажа обнаружили в 2006 году. По оценке экспертов, украденные экспонаты стоят около 130 млн рублей. Следствие выяснило, что похитители заработали намного меньше, поскольку просто сдавали украденное в ломбарды.
По подозрению в совершении кражи в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ) был задержан Николай Завадский — супруг Ларисы Завадской — бывшей хранительницы Эрмитажа, умершей во время проверки. В 2007 году он был осужден к пяти годам лишения свободы. В марте этого года по поручению президента РФ уголовное дело о краже из Эрмитажа было передано в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре РФ.
Часть похищенных предметов нашли, но пока что неизвестной остается судьба десятков экспонатов.