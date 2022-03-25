Петербургский суд удовлетворил иск Эрмитажа по ущербу от кражи гравюр XVIII века

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Эрмитажа о включении долга в размере около 6,7 млн рублей в реестр требований кредиторов Николая Завадского, осужденного в 2006 году за кражу гравюр XVIII века. Об этом 25 марта сообщает ТАСС.



В апреле 2021 года Завадский подал в суд заявление о банкротстве. Сейчас в отношении него идет процедура реализации имущества, введенная в конце июня. На 27 апреля назначено рассмотрение отчета финансового управляющего.



Хищение 221 предмета из Эрмитажа обнаружили в 2006 году. По оценке экспертов, украденные экспонаты стоят около 130 млн рублей. Следствие выяснило, что похитители заработали намного меньше, поскольку просто сдавали украденное в ломбарды.

