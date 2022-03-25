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Красиво жить не запретишь? МВД показало обыски у возможных организаторов финансовой пирамиды в Петербурге

МВД России 25 марта опубликовало кадры обысков у предполагаемых организаторов кооператива «Бест вей» и холдинга Life is good, в деятельности которых усматривают признаки финансовой пирамиды.

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Автор: МВД Медиа

Уточняется, что следственные мероприятия сотрудники полиции и ФСБ провели по местам жительства фигурантов и в офисах компаний. Правоохранители показали мини-спортзал, бар с дорогим алкоголем, шкатулки с дорогими часами и ювелирными изделиями.

Как писала «Фонтанка», следствие видит в работе Life is good и «Бест вей» финансовую пирамиду. Согласно материалам, организация на протяжении семи лет привлекала пайщиков в разных регионах страны, суля новое жильё или до 30% годовых дохода, единственной возможностью выполнить обещания было привлечение новых клиентов и их денег. По данным МВД, в деле более 12 тысяч потерпевших, ущерб — не менее 9 млрд рублей.

Девяти задержанным в Петербурге предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, пятеро заключены под стражу, а еще четверо арестованы заочно и объявлены в розыск.

«В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба наложен арест на денежные средства кооператива в сумме более 1,5 млрд рублей», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сейчас стражи порядка продолжают устанавливать личности всех возможных жертв аферы.

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Комментарии (4)

260602101
Интересно, хоть кто то получит 9 лет лишения свободы в ИСУ строгого режима?
266848500
Нищеброды какие-то. Ни золотого унитаза, ни холодильника, набитого бабками, потолки низкие, шубохранилища нет.
Инкогнито2021
дочку Шойгу обыщите!! или губера нашего никчемного! намного интересней будет видео
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