Красиво жить не запретишь? МВД показало обыски у возможных организаторов финансовой пирамиды в Петербурге

Уточняется, что следственные мероприятия сотрудники полиции и ФСБ провели по местам жительства фигурантов и в офисах компаний. Правоохранители показали мини-спортзал, бар с дорогим алкоголем, шкатулки с дорогими часами и ювелирными изделиями.



Как писала «Фонтанка», следствие видит в работе Life is good и «Бест вей» финансовую пирамиду. Согласно материалам, организация на протяжении семи лет привлекала пайщиков в разных регионах страны, суля новое жильё или до 30% годовых дохода, единственной возможностью выполнить обещания было привлечение новых клиентов и их денег. По данным МВД, в деле более 12 тысяч потерпевших, ущерб — не менее 9 млрд рублей.

