В Китае удалили из онлайн-кинотеатров фильмы с Киану Ривзом

Китайские онлайн-кинотеатры удалили всю кинопродукцию, где снимался американский актер Киану Ривз, известный по роли Нео в «Матрице». Об этом 24 марта сообщило издание Variety. Гнев в Поднебесной вызвало то, что актер принял участие в концерте в поддержку Тибета 3 марта.
О том, что актер станет участником 35-го ежегодного благотворительного концерта Tibet House вместе с Патти Смит, Игги Попом и другими известными музыкантами, стало известно еще в феврале. В знак протеста против действий Ривза, китайские националисты призвали бойкотировать прокат в стране фильма «Матрица: Воскрешение».
После того, как концерт состоялся, стриминговые сервисы в Китае удалили все фильмы, где снимался артист: «Матрица», «Скорость», «Невероятные приключения Билла и Теда», «Дом у озера» и другие кинорелизы. Сейчас из видеопродукции, к созданию которой причастен Ривз, в этой стране есть доступ только к «Истории игрушек 3», озвученной актером. Но в титрах к мультфильму указываются имена китайских артистов дубляжа.
Голливудским звездам, которые демонстрировали свою поддержку Тибету, запрещен въезд в Китай. В их число входит Ричард Гир, который неоднократно высказывался по поводу Тибета, и Селена Гомес, которая опубликовала совместное фото с Далай-ламой.