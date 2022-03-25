В Китае удалили из онлайн-кинотеатров фильмы с Киану Ривзом

Китайские онлайн-кинотеатры удалили всю кинопродукцию, где снимался американский актер Киану Ривз, известный по роли Нео в «Матрице». Об этом 24 марта сообщило издание Variety. Гнев в Поднебесной вызвало то, что актер принял участие в концерте в поддержку Тибета 3 марта.



О том, что актер станет участником 35-го ежегодного благотворительного концерта Tibet House вместе с Патти Смит, Игги Попом и другими известными музыкантами, стало известно еще в феврале. В знак протеста против действий Ривза, китайские националисты призвали бойкотировать прокат в стране фильма «Матрица: Воскрешение».

