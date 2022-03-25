Прохожий не разминулся с рабочими и получил удар трубой в центре Петербурга

Проспект Чернышевского оказался слишком узким для жителя Петербурга, увлечённых ремонтом рабочих и трубы, за которой не уследили. С последствиями разбирались в Мариинской больнице. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 марта.



38-летний пациент с травмой руки поступил в больницу на Литейном накануне после утренней прогулки к метро по проспекту Чернышевского. По словам мужчины, ему не удалось безболезненно разойтись с рабочими, которые переносили трубу и случайно огрели ей пешехода.



В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что обошлось без тяжёлых травм — получив необходимую медпомощь, пострадавший покинул больницу в удовлетворительном состоянии.

