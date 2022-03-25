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Смольный прокомментировал вырубку деревьев у ТК «Курортный» в Зеленогорске

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Территория перед зданием торгового комплекса «Курортный» на Вокзальной улице в Зеленогорске находится в частной собственности, поэтому разрешение властей на вырубку деревьев владельцу не требовалось. Об этом 25 марта рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству Петербурга.

Информация о вырубке берез перед зданием по адресу Вокзальная улица, дом 7 в Зеленогорске появилась в местных пабликах накануне. Горожан возмутил как сам факт вырубки деревьев, так и то, что это было сделано в неурочное время — в ночь с 23 на 24 февраля. Местные жители предположили: причина вырубки кроется в том, что кроны растений загораживали вывески торгового комплекса на фасаде.

«Территория не наша. Находится в частной собственности. Порубочный билет не требуется», — прокомментировали в комитете по благоустройству.

В свою очередь, в ГАТИ разъяснили, что выдачей порубочных билетов на территории города занимается комблаг, а инспекция выдает ордера на производство земельных работ в случае, если процесс вырубки дерева предполагает заглубление более 0,4 м. «ГАТИ ордер на производство земляных работ по указанному адресу не выдавала», — добавили в ведомстве.

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Комментарии (1)

263778851
Что и требовалось доказать. Работает только за деньги 💴
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