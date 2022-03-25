Смольный прокомментировал вырубку деревьев у ТК «Курортный» в Зеленогорске

Территория перед зданием торгового комплекса «Курортный» на Вокзальной улице в Зеленогорске находится в частной собственности, поэтому разрешение властей на вырубку деревьев владельцу не требовалось. Об этом 25 марта рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству Петербурга.



Информация о вырубке берез перед зданием по адресу Вокзальная улица, дом 7 в Зеленогорске появилась в местных пабликах накануне. Горожан возмутил как сам факт вырубки деревьев, так и то, что это было сделано в неурочное время — в ночь с 23 на 24 февраля. Местные жители предположили: причина вырубки кроется в том, что кроны растений загораживали вывески торгового комплекса на фасаде.

