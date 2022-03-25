Путин сравнил атаку Запада на русскую культуру с событиями в гитлеровской Германии

«Достаточно упомянуть такое явление, как «культура отмены». Иначе говоря, публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, литераторов. Также запрещаются и русские писатели, и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях», — сказал президент 25 марта.

На встрече с лауреатами Президентской премии для молодежи в области искусства, культуры и литературы российский лидер Владимир Путин заявил, что нынешняя атака Запада на русскую культуру напоминает события, происходившие в гитлеровской Германии.

Глава государства выразил надежду, что правда о России пробьет себе дорогу в мире через культуру. По его словам, российские творческие деятели веками дарили человечеству не только новые эстетические традиции, но также идеалы и смыслы, которые становились нравственными, духовными ориентирами для миллионов людей.



Путин добавил, что российская культура всегда обращена к человеку, а ее произведения учат думать, оценивать и делать выводы.



Он отметил, что, по его мнению, умение «принимать близко к сердцу» содержится в национальном характере россиян.



«Мы обостренно чувствуем чужую боль и несправедливость, способны искренне радоваться успехам других и идти на помощь тем, кто в ней, в этой помощи, действительно нуждается», — сказал президент.

