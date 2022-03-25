Пулково переходит на летнее расписание с 27 марта. Рассказываем, какие заграничные направления будут работать

Как сообщает 25 марта пресс-служба петербургского аэропорта, в рамках летнего расписания запланировано выполнение регулярных рейсов более чем по 80 российским направлениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года новыми станут: Котлас (авиакомпания «РусЛайн»), Курган (Nordwind Airlines), Пенза («ИрАэро») и Тобольск («Россия»).



Увеличение частот планируется на направлениях: Москва, Калининград, Казань, Ижевск, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Оренбург, Омск и Красноярск.



В международной программе полетов запланировано более чем 30 маршрутов. Авиакомпании продолжат обслуживать из Пулково регулярные и чартерные рейсы, в том числе в Белград (Сербия), Бишкек (Киргизия), Доху (Катар), Дубай (ОАЭ), Душанбе (Таджикистан), Ереван (Армения), Минск (Беларусь), Ош (Киргизия), Стамбул (Турция).

