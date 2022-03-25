FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +1
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Пулково переходит на летнее расписание с 27 марта. Рассказываем, какие заграничные направления будут работать

С воскресенья, 27 марта, аэропорт Пулково переходит на летнее расписание. Оно будет действовать до 29 октября 2022 года.

6
Печать

Как сообщает 25 марта пресс-служба петербургского аэропорта, в рамках летнего расписания запланировано выполнение регулярных рейсов более чем по 80 российским направлениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года новыми станут: Котлас (авиакомпания «РусЛайн»), Курган (Nordwind Airlines), Пенза («ИрАэро») и Тобольск («Россия»).

Увеличение частот планируется на направлениях: Москва, Калининград, Казань, Ижевск, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Оренбург, Омск и Красноярск.

В международной программе полетов запланировано более чем 30 маршрутов. Авиакомпании продолжат обслуживать из Пулково регулярные и чартерные рейсы, в том числе в Белград (Сербия), Бишкек (Киргизия), Доху (Катар), Дубай (ОАЭ), Душанбе (Таджикистан), Ереван (Армения), Минск (Беларусь), Ош (Киргизия), Стамбул (Турция).

Также запланировано увеличение рейсов в турецкую Анталью (авиакомпания Turkish Airlines), в Узбекистан — на направлениях Наманган, Самарканд, Ташкент, Ургенч и Фергана (Uzbekistan Airways). Среди новинок расписания — Бухара (Узбекистан) Uzbekistan Airways и Тунис авиакомпании Nouvelair.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Kust
да, зарубежные направления...аж глаза разбегаются. Хочешь в Душанбе лети, а хочешь в Минск
262531341
По бартеру полетим. Водка, бинокли, янтарь...
LanaKo
С рублями на отдых в загранку летать и с российскими VISA?)
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний