Экс-сотрудницу ФНС в Петербурге осудили за взятки. В колонию она поедет не сразу

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 25 марта, с конца ноября 2012 по февраль 2020-го женщина занимала должность начальника отдела камеральных проверок № 7 МИФНС № 17 . На налоговом учете инспекции состояли три ООО: «Смарт», «СК «Дабл-Ю» и «Промторг».

Суд в Петербурге отправил в колонию экс-сотрудницу ФНС, которая получила больше миллиона рублей за предупреждение интересанта о грядущих проверках юрлиц налоговыми органами. Плату за ценные сведения осуществлял бухгалтер, сопровождавший несколько компаний.

В 2018 году злоумышленница предложила бухгалтеру этих организаций всего за 50 тысяч в месяц предупреждать её о проверках налоговыми органами, на что та согласилась. Взаимовыгодное сотрудничество за год принесло сотруднице ФНС не менее 700 тысяч рублей, однако спустя четыре месяца конец привольной жизни всё же настал.



«Продолжая реализацию своего преступного умысла, 11.02.2020 [осужденная] получила лично от Б. взятку в общей сумме не менее 150 000 рублей (что является оплатой за период с ноября 2019 по январь 2020 года). После чего была задержана на месте преступления сотрудниками УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, под контролем которых происходила передача денежных средств», — сообщили в объединенной пресс-службе судов города.



Отмечается, что за дополнительные 270 тысяч рублей преступница также помогла бухгалтеру избежать ненужных формальностей и убытков при ликвидации ООО «Смарт».



Выборгский райсуд Петербурга признал женщину виновной в двух преступлениях, предусмотренных 290 статьей УК РФ (получение взятки в крупном размере). В качестве наказания ей назначили лишение свободы сроком на пять лет в ИК общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на три года. Поскольку осужденная одна воспитывает ребенка, реальное отбывание наказания ей отсрочили до достижения им 14-летнего возраста.

