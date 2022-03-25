FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +1
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

МИД Латвии внес в черный список еще шесть российских знаменитостей

8
Печать

Список нежелательных для Латвии лиц пополнился, об этом 25 марта сообщили местные СМИ со ссылкой на аккаунт главы МИД Эдгара Ринкевича в соцсетях.

Въезд в Латвию запретили Марии Шукшиной, Михаилу Боярскому, Сергею Безрукову, Игорю Угольникову, Юлии Чичериной и Тимуру Юнусову.

Внешнеполитическое ведомство Латвии отметило, что все россияне, внесенные в список нежелательных для страны лиц, выражают активную политическую поддержку спецоперации России на Украине.

Эдгар Ринкевич добавил, что этим лицам запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, и подчеркнул, что список будет дополняться.

23 марта за военную пропаганду и поддержку спецоперации России на Украине решением МИДа Латвии в список нежелательных лиц были включены 25 российских селебрити: Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Никита Михалков, Сергей Полунин и другие. С 26 февраля в этом списке уже находится российский певец Николай Басков.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

W Bons
безруков поедет в гриме
hal9000
Если комуто надо в Латвию..могу съездить за вас, за небольшой гешефт..я в принципе могу куда угодно съездить..тока деньги давай..меня никто никуда не заблокирует..
Dud
ну, давайте-давайте... позлите ещё кого-нибудь, ма-лень-кая, но гор-дая страна... но очень холодная.
)))
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний