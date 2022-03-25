МИД Латвии внес в черный список еще шесть российских знаменитостей

Список нежелательных для Латвии лиц пополнился, об этом 25 марта сообщили местные СМИ со ссылкой на аккаунт главы МИД Эдгара Ринкевича в соцсетях.



Въезд в Латвию запретили Марии Шукшиной, Михаилу Боярскому, Сергею Безрукову, Игорю Угольникову, Юлии Чичериной и Тимуру Юнусову.



Внешнеполитическое ведомство Латвии отметило, что все россияне, внесенные в список нежелательных для страны лиц, выражают активную политическую поддержку спецоперации России на Украине.



Эдгар Ринкевич добавил, что этим лицам запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, и подчеркнул, что список будет дополняться.

