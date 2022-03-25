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В Петербурге полностью вакцинировали больше 3000 детей

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Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге преодолела отметку в 3 001 ребенка с полным набором прививок, сообщили в Смольном.

Как говорится в опубликованной 25 марта эпидемиологической справке, всего в Петербурге полностью привиты 3,05 млн жителей. В запасе 579 тысяч доз.

В стационарах с ковидом остаются 2 105 пациентов. Из них 240 — в реанимации, 63 — подключены к ИВЛ. Еще 13 990 петербуржцев лечатся амбулаторно.

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Комментарии (2)

alchena
наверное это дети-сироты из детских домов или всяких других спецучреждений
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