В Петербурге полностью вакцинировали больше 3000 детей

Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге преодолела отметку в
Как говорится в опубликованной 25 марта эпидемиологической справке, всего в Петербурге полностью привиты 3,05 млн жителей. В запасе 579 тысяч доз.
В стационарах с ковидом остаются
Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге преодолела отметку в
Как говорится в опубликованной 25 марта эпидемиологической справке, всего в Петербурге полностью привиты 3,05 млн жителей. В запасе 579 тысяч доз.
В стационарах с ковидом остаются
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