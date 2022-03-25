В Петербурге полностью вакцинировали больше 3000 детей

Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге преодолела отметку в 3 001 ребенка с полным набором прививок, сообщили в Смольном.



Как говорится в опубликованной 25 марта эпидемиологической справке, всего в Петербурге полностью привиты 3,05 млн жителей. В запасе 579 тысяч доз.

