Спешка столкнула лбами Hyundai и Chevrolet под камерой в Красном Селе

Видео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

В 10:50 на перекрестке Кингисеппского шоссе и Гаражной улицы в Красном Селе столкнулись Hyundai Solaris и Chevrolet, сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Водитель «Соляриса» собирался повернуть налево на Гаражную, а во встречном направлении ехали три машины. Две он пропустил, а третью не стал и начал маневр. Водитель «Шевроле» попытался уйти от столкновения, взяв правее, но в итоге врезался «Солярису» в переднюю часть.



От удара «Шевроле» с изрядно приплющенным «лицом» вылетела на газон и тротуар и вскоре из-под смятого капота пошел дым. На записи видно, что оба водителя выбрались из машин самостоятельно. О пострадавших не сообщается.