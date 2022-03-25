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Спешка столкнула лбами Hyundai и Chevrolet под камерой в Красном Селе

Два легковых автомобиля не разминулись на одном из перекрестков Красносельского района Петербурга утром 25 марта. Камера засняла, к чему приводят невнимательность и спешка на дороге.

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Видео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

В 10:50 на перекрестке Кингисеппского шоссе и Гаражной улицы в Красном Селе столкнулись Hyundai Solaris и Chevrolet, сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Водитель «Соляриса» собирался повернуть налево на Гаражную, а во встречном направлении ехали три машины. Две он пропустил, а третью не стал и начал маневр. Водитель «Шевроле» попытался уйти от столкновения, взяв правее, но в итоге врезался «Солярису» в переднюю часть.

От удара «Шевроле» с изрядно приплющенным «лицом» вылетела на газон и тротуар и вскоре из-под смятого капота пошел дым. На записи видно, что оба водителя выбрались из машин самостоятельно. О пострадавших не сообщается.

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Комментарии (6)

allyouneedislove
виновного в нарушении ПДД - лишить прав пожизненно
это сегодня самая лучшая мера по борьбе с торопыжками
дороги права? соблюдай ПДД! иначе - ходи пешком.
Suricat
успел))
Mr.Long
На Дустере - настоящий "человек".
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